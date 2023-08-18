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Общество

Псковичей приглашают на Яблочный Спас в «Михайловское»

На праздник Преображения Господня, он же – Яблочный Спас по народному календарю, приглашает псковичей и гостей региона Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения. 

Энгель Насибулин. Михайловские яблоки.Из собрания Пушкинского заповедника

«Большой музейный праздник в этом году проведут в Тригорском, мемориальной усадьбе Осиповых и Вульфов, соседей и сердечных друзей ссыльного поэта, – усадьбе славной, кроме прочего, и замечательным яблоневым садом», – уточнили в музее. 

19 августа с 10:00, когда откроется дом-музей, посетители смогут полюбоваться специально созданными к празднику композициями из яблок, выращенных в заповеднике. Называется эта традиционная выставка «В саду срывает осень яблоки» и возрастных ограничений не предполагает.

«Также всех от мала до велика ждут на общую молитву. Молебен с чином освящения плодов пройдёт в парке Тригорского и начнётся в 15:30», – добавили в музее. 

Здесь же, по окончании службы, начнётся фольклорный праздник «Вот яблоки так яблоки, на славу» (0+) с играми, песнями и угощением.

Завершат праздник вечером фортепианной музыки. В программе «Между мгновением и вечностью» (12+), которую предлагает любителям классики пианист и искусствовед Надим Айдаров, пьесы Скарлатти, Баха, Моцарта, Шопена, Чайковского, других русских и зарубежных композиторов.

Концерт-беседа будет посвящен романтическому началу в музыкальном искусстве.

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