Внедрение методического модуля «Обучение служением» стартует в сентябре на базе ПсковГУ

14:32, 18 августа 2023, ПАИ

Псковский государственный университет вошёл в число ста пилотных вузов, где с 1 сентября начнется внедрение в образовательный процесс модуля «Обучение служением». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

В программы будут включены специальные учебные часы, которые студенты разных специальностей посвятят общественным проектам. Их служение может быть зачтено как курсовая или дипломная работа.

«Обучение служением» – это методика обучения, которая сочетает изучение академических дисциплин с формированием навыков общественно полезной работы, обеспечивает интеграцию обучения и социальной практики, позволяет студентам применять свои профессиональные и развивать надпрофессиональные навыки в работе с социальным заказом НКО, органов власти и локальных сообществ, получать практический опыт и приносить пользу обществу. Благодаря проектному подходу учащиеся вовлечены в развитие социальных и экологических инициатив и решение конкретных задач помощи людям.

Методика включает в себя агрегацию социальных проблем через платформу ДОБРО.РФ и «Добро. Центры», анализ и решение задач, а также их упаковку в учебно-практические задачи и реализацию общественных проектов. До начала учебного года в пилотные вузы будет направлена рабочая программа.

Напомним, с 4 по 7 июля старший преподаватель кафедры физической культуры и здоровьесбережения ПсковГУ Ирина Колбасова и старший преподаватель кафедры экономики, финансов и финансового права Ольга Петрова приняли участие в дополнительной профессиональной программе повышения квалификации по внедрению методики «Обучение служением» в Пятигорске на базе центра знаний «Машук».

Они познакомились с особенностями образовательной технологии и подготовки к внедрению модуля в работу вузов. Программа повышения квалификации включала базовые знания о специфике педагогического подхода в рамках «Обучения служением», знакомство с особенностями этапов жизни общественно значимых проектов, их развития и сопровождения.