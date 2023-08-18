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Общество

Об опасном явлении предупреждают псковичей

МЧС предупреждает жителей Псковской области о высокой пожарной опасности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Фото ПАИ

«С 19 августа местами по Псковской области (Бежаницкий, Пушкиногорский районы) сохранится высокая пожарная опасность – 4 класс по региональной шкале», – говорится в сообщении.

Отметим, что в пожароопасный период в лесу запрещается разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи, курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горящую золу, стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия, оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными горючими веществами обтирочный материал, заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых топливом, оставлять на освещенной солнцем поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор, выжигать траву, а также стерню на полях.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.

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