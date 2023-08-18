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Общество

Форум добровольчества пройдёт в Псковской области с 25 по 27 августа

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с врио руководителя регионального управления общественных проектов и молодежной политики Кристиной Лунёвой, чтобы обсудить актуальные направления работы с молодежью, сегодня, 18 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Сначала Кристина Лунёва представила главе региона результаты мониторинга эффективности реализации молодежной политики в субъектах РФ за прошлый год, который был проведен Федеральным агентством по делам молодежи. Псковская область по итогам анализа нескольких ключевых показателей заняла 17-е место в категории регионов с численностью молодежи менее 200 тысяч человек. Говоря о привлечении молодежи к участию в различных мероприятиях, глава региона отметил, что нужно стараться, чтобы их посетило как можно больше молодых людей. Вместе с тем нужен костяк, актив, который будет заниматься реализацией серьезных проектов.

Говоря о существующей инфраструктуре, подведомственной молодежной политике, участники рабочей встречи особое внимание уделили развитию системы ресурсных центров добровольчества. Региональный ресурсный центр существует с 2020 года, в 15 районах открыты муниципальные центры добровольчества. Глава региона отметил, что с главами районов, где такие отделения еще не появились, необходимо вопрос создания таких центров проработать отдельно.

Кристина Лунёва рассказала и о проведенных в прошлом году профильных обучающих программах для специалистов и руководителей сферы молодежной политики. В этом году также пройдет ряд семинаров и будет запущен конкурс для специалистов по работе с молодежью, что позволит оценить уровень их подготовки и соответствие профстандарту, который внедряется.

«Количество участников от Псковской области в федеральных проектах увеличивается с каждым годом», – обратила внимание руководитель управления и рассказала об участии молодежи в грантовых конкурсах, профильной работе с целевой аудиторией. Так, например, Псковская область вошла в число пилотных регионов по реализации программы развития молодежного предпринимательства совместно с Росмолодежью по треку «Росмолодежь. Бизнес».

Губернатор поинтересовался и тем, как выполняется его поручение относительно создания отдельного исполнительного органа – комитета по молодежной политике. Кристина Лунёва доложила, что в настоящее время ведется работа над созданием необходимой нормативно-правовой базы. Отдельное направление работы – создание Общественного совета при комитете.

Михаил Ведерников также обсудил с Кристиной Лунёвой подготовку к Форуму добровольчества Псковской области, который пройдёт 25 – 27 августа. По итогам первого форума в прошлом году было принято решение, что мероприятие станет ежегодным и будет проводиться на площадке спортивно-оздоровительного центра «Юность» в Острове.

Фото: Ресурсный центр добровольчества Псковской области

Кристина Лунёва представила главе региона основные треки форумной программы. «Мы хотим дать базу, которая позволит специалистам привлекать средства на свои добровольческие инициативы, участвовать в конкурсах. Отдельная часть – мотивационная, чтобы ребята понимали, что есть добровольчество и волонтерство. Отдельным блоком расскажем о преференциях по итогам их участия в разных мероприятиях», –  рассказала Кристина Лунёва.

Михаил Ведерников направление работы поддержал: «Это важно, чтобы наши ребята знали и могли пользоваться всеми существующими инструментами и возможностями». Планируется, что в региональном Форуме добровольчества примет участие около 100 специалистов по работе с молодежью и лидеров добровольческих движений.

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