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Общество

Борис Елкин объяснил основную цель появления турбоперекрёстков в Пскове

Убрать аварийность на дорогах – главная цель появления турбоперекрёстков в Пскове, объяснил глава города Борис Елкин в программе ПАИ-live.

Фото: со страницы главы Пскова Бориса Елкина в соцсети «ВКонтакте»

«Основная цель турбоперекрёстков – убрать аварийность. Многие говорят, что аварийности не было, но это на самом деле не так. Были незначительные ДТП, где «притёрлись»: при перестроении, или при выезде с той или иной улицы», – уточнил Борис Елкин.

Он отметил, что движение на площади Героев-Десантников не так сильно поменялось, как это произошло на площади Победы.

«В принципе турбоперекрёстки стимулируют людей заблаговременно выбирать полосы для движения. Если знаешь куда поехать, турбоперекрёстки заблаговременно помогают выбирать полосу для движения», – заметил Борис Елкин.

Фото: Андрей Степанов

Глава города уточнил, что регулировать движение стараются путём разметки, чтобы оно было максимально беспроблемным, без аварийных ситуаций, тем самым увеличивая пропускную способность того или иного места.

Напомним, что решение о появлении двух турбокольцевых перекрёстков в Пскове приняли на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

Ранее начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт объяснил, что изменилось для псковских водителей с введением турбокольцевых перекрёстков в Пскове. 

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