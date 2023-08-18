Борис Елкин: Мы стараемся уделять внимание всем районам Пскова

17:34, 18 августа 2023, ПАИ

Городские власти стараются уделять внимание всем районам Пскова, включая отдалённые от центра. Об этом заявил глава города Борис Елкин в эфире программы ПАИ-live.

«Стараемся сейчас уделять всем районам внимание, в том числе так называемым Лепешам. Также у нас под особым вниманием находятся Кресты, где давно требуется ремонт дорог», – отметил глава Пскова.

Помимо этого, по словам Бориса Елкина, администрация в том числе старается не забывать о районе Шабанов. «Особенно учитывая, какое там содержание дорог. Многие жители обращались к нам по этому поводу. Но если бы там нужен был просто ремонт, мы бы могли просто это сделать, но там полное отсутствие коммуникаций, а самое главное, там нет ливневой канализации, то есть воде некуда уходить. Если бы мы сделали обычный ремонт дороги, как во многих местах, то, к сожалению, это всё закончилось бы тем, что вода бы попадала на земельные участки наших горожан», – обратил внимание глава города.

Напомним, три улицы в псковском микрорайоне Лепеши приняты после ремонта.