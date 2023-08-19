Дорожной разметке уже несколько лет уделяют особое внимание в Пскове – Борис Елкин

16:02, 19 августа 2023, ПАИ

Дорожной разметке уже несколько лет уделяют особое внимание в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в программе ПАИ-live.

«Разметке мы уже несколько лет уделяем особое внимание, и обязательно, чтобы она была из термопластика. В некоторых местах в городе, на некоторых перекрёстках или участках дорог, мы стараемся с помощью разметки поменять даже организацию дорожного движения», – объяснил Борис Елкин.

Глава города пояснил, что это существенно позволяет разгрузить трафик на разных участках дорог.

«На самом деле вроде достаточно незамысловатые решения, но их можно реализовывать. И тут общественники нам помогают в этом плане. Мы только за, за все предложения, естественно они должны быть разумными», – сказал Борис Елкин.

Он отметил, что все предложения взвешивают вместе с ГИБДД, чтобы это было безопасно и увеличивало пропускную способность улиц Пскова, потому что машин становится всё больше и плотность населения тоже возрастает.

Борис Елкин подчеркнул, что важно не только ремонтировать дороги, но и помнить об организации дорожного движения.

Напомним, что недавно в Пскове появились два турбокольцевых перекрёстка. Основную цель их появления назвал глава города.