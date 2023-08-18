Четыре улицы отремонтируют в псковском микрорайоне Кресты

18:57, 18 августа 2023, ПАИ

Четыре улицы отремонтируют в этом году в микрорайоне Кресты. Об этом рассказал глава города Борис Елкин в эфире программы ПАИ-live.

«Четыре улицы в этом году делаем. Конечно, жители обращались, просили сделать дополнительные улицы, уже перпендикулярные. Мы сделали основные магистрали и в одном месте даже закольцевали. Просили и другие, но объясняем, что это будет сделано в последующем. Сразу весь микрорайон сделать не представляется возможным», – рассказал он.

Ранее сообщалось, что три улицы в псковском микрорайоне Лепеши приняты после ремонта.