Четыре улицы отремонтируют в псковском микрорайоне Кресты
Четыре улицы отремонтируют в этом году в микрорайоне Кресты. Об этом рассказал глава города Борис Елкин в эфире программы ПАИ-live.
«Четыре улицы в этом году делаем. Конечно, жители обращались, просили сделать дополнительные улицы, уже перпендикулярные. Мы сделали основные магистрали и в одном месте даже закольцевали. Просили и другие, но объясняем, что это будет сделано в последующем. Сразу весь микрорайон сделать не представляется возможным», – рассказал он.
Ранее сообщалось, что три улицы в псковском микрорайоне Лепеши приняты после ремонта.
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