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Общество

В краже чужого имущества подозревается житель Великих Лук

Житель Великих Лук подозревается в краже чужого имущества. Об этом ПАИ сообщили Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

29 июня в полицию обратились два мужчины 1981 и 1977 годов рождения. Они сообщили, что в ночь с 27 на 28 июня неустановленное лицо, находясь в квартире на Октябрьском проспекте, совершило хищение их личных вещей: у одного из заявителей были похищены мобильный телефон и планшет, а у второго – телефон и банковская карта.

В данном преступлении подозревается неработающий, ранее неоднократно судимый великолучанин 1997 года рождения. Он дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело.

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