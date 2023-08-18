Полноценный перекрёсток обустроят на пересечении улиц Алмазной и Чудской в Пскове

19:00, 18 августа 2023, ПАИ

Полноценный перекрёсток обустроят на пересечении улиц Алмазной и Чудской в Пскове. Об этом рассказал глава города Борис Елкин в эфире программы ПАИ-live.

«Перекрёсток улиц Алмазной и Чудской будет полноценным. Попытки автомобилистов повернуть направо, развернуться, проскочить четыре полосы вызывали аварийные ситуации. Поэтому было принято решение сделать полноценный перекрёсток», – подчеркнул он.

Глава города также отметил, что обустройство перекрёстка планируется завершить уже в этом году.

Ранее сообщалось, что на перекрёстке улиц Алмазной и Чудской появится светофор.