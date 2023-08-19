Дефекты на улице Леона Поземского в Пскове отремонтируют по гарантии

15:19, 19 августа 2023, ПАИ

Дефекты на улице Леона Поземского в Пскове отремонтируют в рамках гарантийных обязательств. Об этом заявил глава города Борис Елкин в эфире программы ПАИ-live.

Он отметил, что администрация ведёт с подрядчиками претензионную работу, так как есть нарекания.

«Может быть этих нареканий чуть меньше, чем по первой части, учитывая, что подрядчик один и тот же. Рабочий процесс, есть нарекания», – уточнил Борис Елкин.

Отметим, что в январе в Пскове завершился второй этап реконструкции улицы Леона Поземского. Работы проводились по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Подрядчик отремонтировал участок улицы Леона Поземского от улицы Набат до улицы Ипподромной протяженностью более 600 метров, включая пересечения и примыкания с соседними улицами. Кроме того, смонтирован и обустроен скейт-парк.