Дорожники скосили траву у обочин в Острове

21:31, 18 августа 2023, ПАИ

Дорожники скосили траву у обочин в Острове. В эти дни перед дорожными рабочими ООО «ДСПМК Островская» поставлена задача навести порядок на придорожной территории автомобильных дорог. Об этом ПАИ сообщили в газете «Островские вести».

Дорожные рабочие отлично управляются с бензиновыми ручными косилками. Главным объектом их работы в Острове-3 кроме скашивания травы на придорожной территории, около новых тротуаров и у остановок стали откосы у моста через речушку Вязовенку.