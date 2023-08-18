Артефакты из зоны СВО переданы в Пыталовский музей

19:12, 18 августа 2023, ПАИ

Представители народного движения «Пыталово своих не бросает» Дмитрий Быстров и Андрей Гришкевич передали в дар Пыталовскому музею дружбы народов снарядные гильзы от орудий, которые используются в зоне СВО. Об этом ПАИ сообщила газета «Наша жизнь».

Это поистине ценные артефакты, которые свидетельствуют о мужестве и самоотверженности наших бойцов, которые сейчас там находятся. Эти гильзы – символ силы и настойчивости нашей нации в борьбе против фашизма.

Теперь эти экспонаты займут достойное место в музее.