Несанкционированные свалки ликвидировали в Новоржеве

19:32, 18 августа 2023, ПАИ

В преддверии Дня города Новоржева по договору с администрацией городского поселения «Новоржев» на городской территории ликвидировано несколько несанкционированных свалок. Об этом ПАИ сообщила газета «Земля Новоржевская».

Свалки были на улицах Пушкина (за автостанцией), Рабоче-Крестьянской, Володарского, Карла Маркса, Восточной. Всего регоператор по обращению с ТКО с помощью специальной техники вывез 60 кубометров отходов. Средства на эти цели выделены из бюджета поселения.