Несанкционированные свалки ликвидировали в Новоржеве
В преддверии Дня города Новоржева по договору с администрацией городского поселения «Новоржев» на городской территории ликвидировано несколько несанкционированных свалок. Об этом ПАИ сообщила газета «Земля Новоржевская».
Свалки были на улицах Пушкина (за автостанцией), Рабоче-Крестьянской, Володарского, Карла Маркса, Восточной. Всего регоператор по обращению с ТКО с помощью специальной техники вывез 60 кубометров отходов. Средства на эти цели выделены из бюджета поселения.
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