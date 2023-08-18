Какая погода ожидается в выходные в Псковской области, рассказала метеоролог

20:05, 18 августа 2023, ПАИ

Какая погода ожидается в эти выходные в Псковской области, рассказала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Мы ожидаем в выходные пока ещё сохранение тёплой погоды, но с кратковременными дождями, грозами, ливнями. Усиление ветра возможно при грозах», – отметила метеоролог.

По её словам, в выходные в Псковской области температура воздуха будет от +22 до +27, от +24 до +29 градусов. «Ночные температуры тоже высокие, выше +10 градусов. А потом на следующей неделе постепенное снижение температур, но пока всё ещё комфортно», – заключила Тала Нещадимова.