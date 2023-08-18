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Общество

Дом образцового порядка выбрали в Гдове

Фото газеты «Гдовская заря»


В рамках праздничного мероприятия, которое сегодня прошло в Центре досуга и культуры Гдова, награждены победители ежегодного городского конкурса администрации городского поселения «Дом образцового порядка». Об этом ПАИ сообщила газета «Гдовская заря».

Среди обладателей этого звания коллектив Гдовского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Табличку получила директор учреждения Нина Мошникова, а подарок вручили одному из главных инициаторов создания у социального учреждения, которое для 40 человек является домом, ухоженной цветочной территории Леониду Васильеву.

За неравнодушие к городу и за поддержание порядка на большой общественной территории отметили супругов Николая и Александру Никитенко. Они успевают дома красоту наводить, а также уже много лет подряд следят за участком берега Гдовки, который местные жители используют в качестве пляжа на ул. 2-й Слободской. А зимой там проходят крещенские купания.

Также отметили дом по адресу ул. Печатникова, 15. Его хозяйка Татьяна Гузаревич также заявилась на участие в конкурсе и была отмечена поощрительным подарком. 

«Спасибо вам за неравнодушие к родному городу, продолжайте в том же духе. Пускай ваши участки и порядок, который там царит, станут прекрасным примером для других земляков», – поблагодарила победителей конкурса глава администрации городского поселения «Гдов» Ольга Соколова.

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