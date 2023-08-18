Авиакомпании сократят количество рейсов и сформируют резервный флот

21:13, 18 августа 2023, ПАИ

В связи с увеличением пассажиропотока в конце лета Росавиация попросила авиакомпании до 20 сентября оценить ситуацию с запланированным расписанием и возможность его соблюдения с учётом технического состояния авиафлота. Об этом сообщила «Российская газета».

После перевозчики должны провести корректировку расписания, обязательно оставив при этом часть самолётов в резерве. Далее авиакомпаниям предлагается проанализировать график продаж и, если в нём есть перевозки организованных групп детей, обратить на такие рейсы особое внимание, чтобы предотвратить их отмену и задержку.