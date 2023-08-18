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В Михайловском открыли выставку иллюстраций к трагедии Пушкина

Выставку иллюстраций к трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов» открыли в Государственном музее-заповеднике «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Автор представленных в экспозиции 16 акварелей на цветном печатном фоне – художник с мировым именем, православный философ Юрий Люкшин. Знатокам изобразительного искусства он хорошо известен своим циклом «Дневник палом­ника», иллюстрациями к «Слову о полку Игореве», «Калевале», «Сагам об исландцах». Во всех этих работах ярко читаются сокровенные раздумья автора, его поиск исторических и культурных предпосылок к возникновению и развитию христианства.

«Глубина мысли и при этом непо­вторимый стиль, высочайшее мастерство, филигранная техника принесли художнику широкое признание в России и за рубежом», подчёркивают в Пушкинском заповеднике. Творения Юрия Люкшина в настоящее время хранятся в ведущих музеях и художественных собраниях мира, например в Государственном Эрмитаже, в Государственном Русском музее, в Государственной Третьяковской галерее, в Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, в нью-йоркском Метрополитен-музее и в кёльнском Музее Людвига, в Библиотеке Ватикана. Своей коллекцией графики Юрия Люкшина гордится и Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Не единожды в Пушкинском заповеднике устраивали выставки его работ.

Планируется, что экспозиция, представляющая пушкинского «Бориса Годунова» в прочтении Юрия Люкшина, будет работать в «Михайловском» до 31 октября. Развёрнута она в научно-культурном центре музея (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1).

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