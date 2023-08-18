Погиб куратор ежегодного кинофестиваля в Петербурге Алексей Медведев
Погиб куратор ежегодного кинофестиваля «Послание к человеку» Алексей Медведев. Месяц назад он бесследно исчез. Обстоятельства смерти не называются, известно лишь, что тело найдено в Подмосковье. Об этом сообщила «Российская газета».
Фестиваль «Послание к человеку» для Петербурга знаковый, Алексея Медведева знали многие киноманы.
Алексею Медведеву было 54 года. В начале своей карьеры он работал в медиа, в последние 20 лет был связан с организацией фестивалей.
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