Перечень категорий получающих соцвыплаты медработников расширится

22:05, 18 августа 2023, ПАИ

Правительство расширило перечень категорий медработников, получающих специальные социальные выплаты: они будут распространяться и на медицинских работников с высшим немедицинским образованием. Об этом сообщил «Интерфакс».

Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Решение затронет порядка 3 тысяч сотрудников. В их числе работники с высшим немедицинским образованием, которые трудятся в первичном звене здравоохранения в клинико-диагностических лабораториях центральных районных, районных и участковых больниц, а также в медицинских организациях, оказывающих по территориальному принципу первичную медико-санитарную помощь прикреплённому населению», – сообщили в пресс-службе Минздрава.

Этим же постановлением высшим исполнительным органам субъектов рекомендовано установить за счёт средств региональных бюджетов специальные соцвыплаты медработникам, работающим в отделениях выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым, добавили в министерстве.

Специальные соцвыплаты для медицинских работников были введены по поручению президента Владимира Путина с 1 января 2023 года. Размер такой выплаты составляет от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей в месяц в зависимости от специальности сотрудника. На эти цели в федеральном бюджете в 2023 году предусмотрено более 152 млрд рублей. За первые шесть месяцев текущего года выплаты получили более 900 тысяч медработников.