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Общество

СК возбудил дело из-за отравления детей парами хлора в бассейне в Тюмени

Следователи возбудили уголовное дело в связи с отравлением детей хлором в бассейне в Тюменском районе, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Тюменской области.

Ранее областная прокуратура и управление Роспотребнадзора сообщили о том, что недомогание после купания в бассейне почувствовали тринадцать детей, трём из них потребовалась госпитализация. 

«По предварительным данным, 18 августа 2023 года трое детей 2012, 2015 и 2016 годов рождения во время посещения бассейна частного горячего источника, расположенного в Тюменском районе, почувствовали недомогание. В результате все дети доставлены в лечебное учреждение города Тюмени. Предположительно, дети отравились парами хлора», – сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
 

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