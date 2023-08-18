СК возбудил дело из-за отравления детей парами хлора в бассейне в Тюмени

23:44, 18 августа 2023, ПАИ

Следователи возбудили уголовное дело в связи с отравлением детей хлором в бассейне в Тюменском районе, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Тюменской области.

Ранее областная прокуратура и управление Роспотребнадзора сообщили о том, что недомогание после купания в бассейне почувствовали тринадцать детей, трём из них потребовалась госпитализация.

«По предварительным данным, 18 августа 2023 года трое детей 2012, 2015 и 2016 годов рождения во время посещения бассейна частного горячего источника, расположенного в Тюменском районе, почувствовали недомогание. В результате все дети доставлены в лечебное учреждение города Тюмени. Предположительно, дети отравились парами хлора», – сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

