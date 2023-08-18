Третий кинопоказ под открытым небом прошёл в Пушкинских Горах

22:49, 18 августа 2023, ПАИ

Сегодня, 18 августа, в преддверии празднования Дня Государственного флага Российской Федерации на старой площади Пушкинских Гор состоялась акция «Триколор – символ России». Об этом ПАИ сообщила газета «Пушкинский край».

Волонтёры Молодёжного центра раздавали ленточки с триколором, а юнармейцы Пушкиногорского района развернули государственный флаг нашей страны размером 5 х 10 метров. Вместе с солистом Пушкиногорского культурно-досугового центра Сергеем Булатовым жители и гости Пушкиногорья пели песню Олега Газманова «Вперёд, Россия!».

Всех собравшихся с праздником поздравила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова. Продолжился вечер просмотром кинохроники советских лет с рассказом о развитии сельского хозяйства в колхозах и совхозах Пушкиногорского района.

Затем зрители посмотрели любимый многими фильм «Офицеры». Кстати, это третий показ кино под открытым небом. Первый кинопросмотр состоялся накануне дня освобождения Пушкиногорского района от немецко-фашистских захватчиков. Тогда зрители посмотрели кинохронику Пушкиногорья военных лет и фильм «В бой идут одни старики». Пару недель назад любители старого советского кино под открытым небом смотрели «Весну на Заречной улице», а сегодня – «Офицеров».

Надо отметить, что в этот раз жители Пушкиногорья сами выбирали фильм для просмотра: в течение недели они могли проголосовать за один из предложенных вариантов, и фильм «Офицеры» стал победителем среди других кинокартин.