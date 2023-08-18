В Псковской области простились с тремя погибшими в ходе СВО военнослужащими

23:03, 18 августа 2023, ПАИ

В Псковской области простились с тремя военнослужащими, погибшими в ходе спецоперации на Украине. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Состоялись похороны наших военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине: старшего лейтенанта Руслана Шейки, сержанта Алексея Баскова, рядового Андрея Семёнова.

«Вечная память нашим ребятам и вечная слава. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Всю необходимую помощь обязательно окажем», – написал глава региона.