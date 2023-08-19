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Яблочный Спас наступил по народному календарю

19 августа (6 августа по старому стилю) по народному календарю празднуется Яблочный Спас, или Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, пишет calend.ru.

Фото: ПАИ

Начало празднования относится к раннехристианским временам — до V века. На Руси этот праздник стал одним из наиболее широко отмечаемых дней года. В это время устраивали праздники, отмечая также и встречу осени. Вечером крестьяне наблюдали заход солнца и, как только оно касалось горизонта, начинали петь песни.

К этому времени в садах массово созревали яблоки. Их собирали, ели с медом и сахаром, а также готовили из них различные блюда. До второго Спаса есть яблоки запрещалось, а первые собранные в этот день плоды освящали в церкви и только потом вкушали. Доедая последний кусок спасского яблока, загадывали желание и верили, что оно сбудется. В южных районах наравне с яблоками освящали и пробовали первый виноград.

В этот день было принято устраивать торги, на которых выставляли целые телеги с яблоками. Кроме того, люди, имевшие сады, считали своим долгом в этот день угостить плодами больных, нищих и сирых.

После Яблочного Спаса ночи становились по-осеннему холодными. Приближение осени чувствовали и журавли, начиная собираться в теплые края. По тому, какая погода в этот день, судили о будущем январе.

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