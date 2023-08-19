День рождения русской тельняшки празднуется 19 августа

10:30, 19 августа 2023, ПАИ

19 августа в России отмечают день рождения тельняшки. Особенно широко праздник отмечают в Санкт-Петербурге, пишет calend.ru.

Тельняшка – нательная полосатая рубаха (отсюда и название), которую как предмет униформы носят военнослужащие многих стран, но лишь в России она стала особым символом, отличительным знаком настоящих мужчин.

Дата 19 августа выбрана потому, что именно в этот день в 1874 году по инициативе князя Константина Романова, носившего тогда высший военно-морской чин – генерал-адмирала, император Александр ІІ подписал указ о введении новой формы, которым тельняшка была введена как часть обязательной формы одежды русского моряка.

Сегодня в честь этого праздника тельняшку чествуют поклонники и те, кто носит её профессионально. Например, в Санкт-Петербурге даже проводятся различные культурные и просветительские мероприятия в честь виновницы торжества.