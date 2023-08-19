В ПсковГУ встретили участников нового сезона федерального проекта «Университетские смены»

12:40, 19 августа 2023, ПАИ

На площадке Псковского государственного университета стартовал новый сезон федерального проекта «Университетские смены», инициированного Министерством науки и высшего образования РФ совместно с Министерством просвещения РФ, «Движением Первых» и Росмолодёжью. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Вуз принимает порядка 90 детей и десяти сопровождающих из ДНР и ЛНР. С ребятами будут работать преподаватели вуза, психологи и вожатые. Программа рассчитана на десять дней. Она будет включать обязательные модули: образовательный, культурно-патриотический, надпрофессиональный, спортивный, экскурсионный, досуговый. А также тематические блоки: профориентационный, знакомство с деятельностью образовательной организации высшего образования; культурно-просветительский и тематический блок для раскрытия миссии, ценности и направления «Движения Первых».

Ребят ждут тематические и творческие вечера, презентация ПсковГУ, квизы, квесты, отрядные вечера и огоньки, игры, встречи с интересными людьми, брейн-ринг «Во славу России», а также спортивно-оздоровительная «Скобариада». Участники смены побывают в Кремле, Финском парке, Летнем саду, отправятся в Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь. Для них пройдут производственные экскурсии на заводе «Гончар», псковских отелях.

Напомним, «Университетские смены» стартовали в 2022 году для детей из Донецкой и Луганской народных республик, городов Херсона и Мелитополя. Каждая смена проводилась на базе вуза – участника проекта и длилась десять дней. За это время ребята посещали лекции и экскурсионные программы, узнавали о истории России и культуре ее народов, посещали музеи, театры и важные памятники, расположенные в близости от университетов. В этом году география «Университетских смен» расширена, планируется, что с июня по сентябрь в них примут участие около 14 тысяч человек.

В июне уже прошли две смены и стартовала третья. События проекта состоялись в 17 университетах, его участниками стали более 1600 школьников. В рамках образовательных программ во всех вузах страны проводятся тематические модули «День Первых» Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых», встречи со спикерами Общества «Знание», Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» и других проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».