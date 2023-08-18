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Культура

Пушкинские чтения открылись в «Михайловском»

Михайловские Пушкинские чтения «Люблю от бабушки московской я слушать толки о родне…» открыли сегодня, 19 августа, в музее-заповеднике «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

В нынешнем году научная конференция приурочена к очередной, 199-й годовщине приезда поэта в так называемую северную ссылку, в псковское родовое имение, и проходят в год 205-летия со дня смерти «московской» бабушки поэта Марии Ганнибал. В программу чтений включены 19 докладов и сообщений, подготовленных исследователями отечественной истории и культуры из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Волгограда, Пскова и Псковской области.  Среди выступающих есть потомки Ганнибалов и Пушкиных. Ведёт конференцию известный историософ и искусствовед, доктор исторических наук Юрий Соколов.

Открывая чтения директор музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич подчеркнул, что конференцию нынешнего года начали в день Преображения Господня. «В окрестностях» этого праздника приехал в псковское родовое имение и ссыльный Пушкин, вступив с этого времени в совершенно новую, иную для него жизнь», — говорил Георгий Василевич. — С этого времени начинается преображение поэта. Не удивительно, что всякий раз, когда мы вспоминаем о приезде Александра Сергеевича в Михайловское, у нас есть предмет для серьёзного разговора. Пушкин не перестаёт нас удивлять и поддерживать в мире, который меняется не всегда в лучшую сторону».

Работа конференции в Государственном музее-заповеднике А.С Пушкина «Михайловское» рассчитана на два рабочих дня. Вход на заседания свободный для всех желающих.

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