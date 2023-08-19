Великолучанка хотела помочь племяннице, но лишилась денежных средств

16:57, 19 августа 2023, ПАИ

Великолучанка хотела помочь племяннице, но лишилась денежных средств. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, за помощью к великолукским полицейским обратилась 24-летняя жительница Великих Лук. Женщина сообщила, что в один из вечеров в популярном мессенджере ей пришло сообщение от родственницы. Племянница попросила одолжить денежные средства – 6000 рублей. Доверчивая великолучанка согласилась оказать помощь и перевела деньги через банковское приложение. Оказалось, что от лица члена семьи действовало неизвестное лицо и никаких денег племянница не просила: её аккаунт был взломан злоумышленником.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование и уточнение всех обстоятельств случившегося продолжается. Скриншоты переписки были изъяты.