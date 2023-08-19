Пьяного мотоциклиста задержали в Дедовичском районе

17:41, 19 августа 2023, ПАИ

Сотрудники Госавтоинспекции установили водителя, который управлял транспортом в нетрезвом виде в Дедовичском районе. При этом мужчина ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, ночью 18 августа в деревне Красные Горки Дедовичского района внимание сотрудников ГИБДД привлёк мотоцикл «Восход 3М» без номеров государственной регистрации. Транспорт остановили для проверки документов у водителя. За рулём оказался 23-летний житель Дедовичского района. У мужчины имелись признаки опьянения.

По данному факту проводится проверка.

Все обстоятельства произошедшего выясняются. «Напомним, что в соответствии со статьёй 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности», – уточнили сотрудники полиции.