Два молодых врача-терапевта пришли на работу в Струго-Красненскую межрайонную больницу

17:56, 19 августа 2023, ПАИ

На этой неделе вести прием в поликлинике Струго-Красненской межрайонной больницы начали сразу два молодых врача-терапевта. Об этом ПАИ сообщили в газете «Струги».

Мурад Ахмедов в 2022 году окончил ФГБОУ ВО «Астраханский Государственный Медицинский Университет» Минздрава России, а Елена Кириллова в 2016 году окончила Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет. В 2017 году она прошла интернатуру по терапии в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.

«Молодые специалисты приняли решение участвовать в программе «Земский доктор» и в ближайшее время получат все полагающиеся им региональные и федеральные выплаты», – такую информацию предоставил газете «Струги» главный врач межрайонной больницы Дмитрий Мельцер.