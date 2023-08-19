Праздничный концерт «Дарим улыбки и хорошее настроение» состоялся в Плюссе

18:16, 19 августа 2023, ПАИ

Праздничный концерт «Дарим улыбки и хорошее настроение» состоялся на центральной площади в Плюссе. Об этом пишет районная газета «Плюсский край».

«Погода не подвела, и мероприятие получилось красивым, весёлым и интересным! Собравшиеся живо аплодировали артистам самодеятельности, в том числе и самым юным участникам танцевальных коллективов», – говорится в сообщении.

Весь день на площади и в сквере у администрации работали аттракционы, батуты, торговые ряды и кафе.

В финале концерта подвели итоги конкурса «Поэзия цветов», который прошёл сегодня в Районном Доме культуры с 12:00 до 16:00. Были определены и награждены победители в нескольких номинациях.