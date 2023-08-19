Две женщины и ребёнок пострадали в тройном ДТП в Псковском районе

18:39, 19 августа 2023, ПАИ

Лобовое столкновение автомобилей Kia, Nissan Juke и Nissan Tiida произошло в Псковском районе, между поворотами на деревни Уграда и Подосье, в результате которого одна из машин вылетела в кювет. Об этом сообщили в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

В ДТП пострадали три человека: две женщины и ребёнок. Помощь им оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, медицина катастроф, аварийно-спасательная служба и сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.