Ребёнок госпитализирован в результате ДТП в Опочецком районе

19:09, 19 августа 2023, ПАИ

25-летний водитель автомобиля BMW X6 при совершении обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Subaru на 402-м километре автодороги Санкт-Петербург–Невель в Опочецком районе. Об этом сообщили в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

В ДТП пострадал 3-летний ребёнок, который был пристёгнут не по правилам. Его госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГИБДД.