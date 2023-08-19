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Происшествия

Ребёнок госпитализирован в результате ДТП в Опочецком районе

25-летний водитель автомобиля BMW X6 при совершении обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Subaru на 402-м километре автодороги Санкт-Петербург–Невель в Опочецком районе. Об этом сообщили в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

В ДТП пострадал 3-летний ребёнок, который был пристёгнут не по правилам. Его госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГИБДД. 

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