Экологический конкурс-дефиле костюмов состоялся в Пушкиногорском районе

19:35, 19 августа 2023, ПАИ

Экологический конкурс-дефиле костюмов «Эко-мода – 2023» состоялся в деревне Рубилово Пушкиногорского района. Об этом сообщили в газете «Пушкинский край».

«На суд жюри девять конкурсанток представили разнообразные карнавальные костюмы, нарядные коктейльные и вечерние платья. Над своими нарядами участницы конкурса более двух недель трудились самостоятельно и с помощью родителей. По импровизированному подиуму прошли юные модели в платьях и костюмах, выполненных из газет, мусорных мешков, пупырчатой пленки, крышек от пластиковых бутылок, одноразовых прозрачных стаканчиков, разноцветных бумажных салфеток и медицинских бахил», – говорится в сообщении.

В состав жюри вошли, в том числе, начальник отдела по культуре администрации Пушкиногорского района Светлана Евдокимова и депутат районного Собрания депутатов Виталий Егоров. Перед судьями стояла задача выбрать самый оригинальный, элегантный и красивый костюм.

Все наряды были отмечены дипломами и памятными подарками.

«Первое место заняла Анастасия Никитина, ученица пятого класса средней школы имени А.С. Пушкина. В интервью нашей газете Настя рассказала, что идею своего платья из одноразовых стаканчиков она подсмотрела в интернете. Костюм ей очень понравился, и Настя взялась за работу. В самых сложных моментах ей помогала мама Елена Николаевна, но основную часть Настя выполнила сама. Три дня понадобилось юному модельеру для создания своего оригинального образа. В подарок Анастасия получила огромного белого медведя! Второе место у Ульяны Столяровой. Члены жюри по достоинству оценили её платье из газет. Третье место заняла Надежда Паташевичюте. Ее костюм очаровал всех присутствующих в зрительном зале», – рассказали в газете.