Себежане провели выходной день на воде

19:57, 19 августа 2023, ПАИ

Себежане и гости города провели выходной день на воде Себежского озера. Об этом сообщили в газете «Призыв».

«В последние тёплые выходные лета жители города активно погрузились в мир приключений на SAP-досках, байдарках, лодках, участвуя в водных активностях и получая заряд бодрости и хорошего настроения, которые ещё долгое время будут согревать их в серые будни», – говорится в сообщении.

Присутствующие смогли поучаствовать в гонках и боях на сапах, в гонках на байдарках и каноэ, в конкурсе фото с сапами, а также в конкурсе по поиску бутылок в озере, из которых нужно было собрать секретное слово. Победители выиграли призы.