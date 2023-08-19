Два человека пострадали в результате опрокидывания автомобиля в Псковском районе

20:21, 19 августа 2023, ПАИ

Водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся в деревне Верхолино Псковского района. Об этом сообщили в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

В ДТП пострадал 72-летний пассажир. Его госпитализировали в медучреждение. Другой пострадавшей пассажирке оказывается помощь на месте. Решается вопрос о её госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, медицина катастроф, аварийно-спасательная служба и сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.