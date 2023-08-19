Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как правильно очищать кожу летом, рассказали псковичам

Как правильно очищать кожу летом, рассказали псковичам в Telegram-канале комитета по здравоохранению Псковской области.

Фото: ПАИ

Умываться нужно два раза в день. Для этого лучше использовать воду комнатной температуры или отвары ромашки, мяты, липы или шалфея.

Один-два раза в неделю надо проводить глубокую чистку маской, например, из белой глины.

После очищения кожу необходимо тонизировать, например готовыми косметическими средствами или кусочком льда на основе сока алоэ или зелёного чая.

Утром необходимо увлажнять лицо защитным кремом с SPF-фактором, а вечером – увлажняющим, причём предпочтение стоит отдать кремам с лёгкой текстурой (гель, флюид, эмульсия) или сывороткам.

Можно также использовать увлажняющие маски два-три раза в неделю, если нет противопоказаний и аллергических реакций на компоненты.

В течение дня при ощущении сухости рекомендуют увлажнять лицо минеральной или термальной водой из пульверизатора.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 августа 2023

Тысячи псковичей посетили фестиваль «Музыка на воде» в Пскове

19 августа 2023

День деревни Рубилово отметили в Пушкиногорском районе

19 августа 2023

Как правильно очищать кожу летом, рассказали псковичам

19 августа 2023

В деревне Хредино Струго-Красненского района отметили День деревни

19 августа 2023

Себежане провели выходной день на воде

19 августа 2023

Экологический конкурс-дефиле костюмов состоялся в Пушкиногорском районе

19 августа 2023

Праздничный концерт «Дарим улыбки и хорошее настроение» состоялся в Плюссе

19 августа 2023

Гаражный проезд планируют капитально отремонтировать в Пскове


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...