Как правильно очищать кожу летом, рассказали псковичам

20:54, 19 августа 2023, ПАИ

Как правильно очищать кожу летом, рассказали псковичам в Telegram-канале комитета по здравоохранению Псковской области.

Умываться нужно два раза в день. Для этого лучше использовать воду комнатной температуры или отвары ромашки, мяты, липы или шалфея.

Один-два раза в неделю надо проводить глубокую чистку маской, например, из белой глины.

После очищения кожу необходимо тонизировать, например готовыми косметическими средствами или кусочком льда на основе сока алоэ или зелёного чая.

Утром необходимо увлажнять лицо защитным кремом с SPF-фактором, а вечером – увлажняющим, причём предпочтение стоит отдать кремам с лёгкой текстурой (гель, флюид, эмульсия) или сывороткам.

Можно также использовать увлажняющие маски два-три раза в неделю, если нет противопоказаний и аллергических реакций на компоненты.

В течение дня при ощущении сухости рекомендуют увлажнять лицо минеральной или термальной водой из пульверизатора.