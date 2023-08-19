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День деревни Рубилово отметили в Пушкиногорском районе

День деревни Рубилово отметили в Пушкиногорском районе сегодня, 19 августа. Об этом сообщили в газете «Пушкинский край».

Фото здесь и далее: газета «Пушкинский край»

На празднике в импровизированном зелёном зале собрались не только жители деревни, но и гости, приехавшие со всего Пушкиногорского района. Присутствующих приветствовали начальник отдела по культуре администрации района Светлана Евдокимова и депутат районного Собрания депутатов Виталий Егоров.

По традиции в этот день чествовали долгожителей деревни, юбиляров и семейные пары, которые прожили вместе не один десяток лет.

В концерте приняли участие коллективы «Каламбур», «С песней по жизни», «Солнечные капельки», вокалисты Кирилл Карепанов, Надежда Паташевичюте, Надежда Фурцева, Ольга Фурцева, Виталий Васильев, Светлана Мусаева, Светлана Мицкая, Елена Карепанова и Маргарита Теплова.

Для гостей выступили и юные артисты. «Зажигательный танец «Мы – солдаты» в исполнении мальчиков очень понравился всем гостям праздника. А юмористические сценки, подготовленные коллективами Рубиловского СДК, подарили отличное настроение зрителям», – отмечается в сообщении.

«Жители деревни основательно подготовились к празднику и украсили поляну, где проходило мероприятие. Несколько тематических фотозон, нарядные качели, выставка работ местных рукодельниц, а также выставка фотографий прежних лет никого не оставили равнодушными. Для самых маленьких работали батуты, можно было приобрести сладкое лакомство», – подвели итоги в газете.

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