На станции «Луна-25» произошла нештатная ситуация

22:08, 19 августа 2023, ПАИ

После выдачи импульса автоматической станции «Луна-25» для перехода на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация. Об этом сообщили в агентстве ТАСС с ссылкой на Роскосмос.

«Сегодня в соответствии с программой полёта АМС «Луна-25» в 14:10 по московскому времени был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту. В ходе выполнения операции на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить манёвр с заданными параметрами», – заявили в госкорпорации.

Там уточнили, что в настоящее время специалисты группы управления анализируют ситуацию.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный в 2:10 по московскому времени 11 августа. 12 и 14 августа аппарат совершил две коррекции траектории. 16 августа автоматическая станция вышла на окололунную орбиту.