День посёлка отметили 19 августа в Локне

22:32, 19 августа 2023, ПАИ

День посёлка отметили в Локне 19 августа. Об этом сообщили в газете «Восход» Локнянского района.

На празднике собрались жители и гости района. Для них работали аттракционы, торговые точки, выставки народных мастеров и мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, которые проводили специалисты культурных и образовательных учреждений района.

Торжественная часть мероприятия началась с показательного выступления многократных чемпионов и призёров – команд локнянских баскетболисток. «Зрители бурными аплодисментами приветствовали своих любимых спортсменок, неоднократно защитивших честь своего района», – отметили в газете.

Участников праздника приветствовали глава Локнянского района Нина Степанова и глава администрации городского поселения «Локня» Станислав Андреев.

Для зрителей выступили артисты и творческие коллективы района.