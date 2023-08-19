Делегация Псковской области участвует в фестивале молодого искусства «Таврида. АРТ»

22:47, 19 августа 2023, ПАИ

Делегация Псковской области участвует в фестивале молодого искусства «Таврида. АРТ», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Восемь псковичей отправились в творческое путешествие в Крым. Их ждёт пять дней музыки, искусства и общения на берегу моря.

Территория развивается как первый в стране молодёжно-просветительский курорт. В этом году здесь собралось более трёх тысяч человек, среди которых известные и начинающие актёры, музыканты, исполнители, режиссёры и представители других творческих индустрий, сферы культуры и искусства, управления, медиа и НКО.

В программе фестиваля сотни мероприятий: зарядки и спортивные состязания, концерты, кинопоказы, шоу, выставки и экскурсии. Это уникальная возможность для молодых людей вдохновиться, посетить мастер-класс, найти друзей, развить свой талант или творческий проект и заявить о себе.

Фестиваль «Таврида. АРТ» проходит в Крыму с 2019 года и является одним из ключевых культурных и образовательных событий в стране. «Таврида. АРТ» – это площадка для творческого самовыражения и поиска единомышленников для тысяч молодых деятелей культуры, искусств и креативных индустрий.