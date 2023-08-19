Вопросы поддержки участников СВО и их семей обсудили в Пскове

23:15, 19 августа 2023, ПАИ

Актуальные вопросы поддержки участников специальной военной операции и их семей губернатор Псковской области Михаил Ведерников в неформальной обстановке обсудил с уполномоченными по работе с семьями мобилизованных граждан и женсоветом Псковского территориального гарнизона 18 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного правительства.

Михаил Ведерников поблагодарил всех участниц за неравнодушие и активную работу. Он подчеркнул, что личных обращений по теме встречи и вопросов во время поездок в районы стало значительно меньше.

«Создано много каналов связи, по которым семьи участников СВО могут получить любую интересующую информацию, консультации, адресную помощь», – подчеркнул глава региона и напомнил о принятых мерах поддержки. Так, порядка 900 человек освобождено от транспортного налога. Более тысячи детей бесплатно ходит в детские сады, и порядка полутора тысяч ребят бесплатно питается в школах. Около 800 детей посетили загородные оздоровительные лагеря и летние лагеря при школах.

«Свыше тысячи человек получили и продолжают получать адресную помощь. Мы сделали всё, чтобы никто в этот сложный момент не остался без поддержки», – отметил губернатор.

О работе регионального штаба Комитета семей воинов Отечества рассказала его руководитель Мария Филонова. На постоянной основе там дают разъяснения и ответы о льготах и других мерах поддержки, ведётся активная работа с уполномоченным по правам человека в Псковской области, организуются культурные мероприятия.

В преддверии нового учебного года Михаил Ведерников предложил обратить внимание на центр «Воин». «Мальчишки и девчонки большой интерес к обучению проявляют. Мы были в оздоровительном лагере в Великолукском районе, где проходила тематическая смена, ребята все с горящими глазами. Посещение центра позволит и навыки приобрести, и грамотно организовать свободное время. По заявкам готовы провести обучение», – отметил глава региона.

Руководитель филиала фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в Псковской области Надежда Васильева рассказала об итогах первых трёх месяцев работы. Специалисты с момента открытия приняли более 1,1 тысячи обращений, порядка 900 из них удалось отработать оперативно. Отделение фонда заключило более 20 соглашений о сотрудничестве. В настоящее время специалисты регионального отделения фонда готовятся к аттестации и обучению на федеральной площадке.

«В августе проведена оценка заместителями руководителя центрального аппарата Фонда заместителей в регионах. В Псковской области пять заместителей руководителя получили самую высокую оценку – 100 баллов. Три заместителя – по здравоохранению, социальному сопровождению, общественным проектам – попали в пятёрку лучших в России», – отметила Надежда Васильева и поблагодарила правительство региона и лично губернатора за поддержку регионального филиала фонда. В ходе обсуждения губернатор попросил обратить особое внимание на проблемные вопросы поддержки участников СВО и их семей. По итогам общения с представителями уполномоченных и женсовета Псковского территориального гарнизона Михаил Ведерников дал ряд поручений об адресной поддержке военнослужащих и ряда семей, а также об организации логистики доставки гуманитарной помощи бойцам в зону проведения СВО.

«Все обращения готовы отрабатывать адресно, но если увидим системность, то обратимся на федеральный уровень, чтобы донести информацию, прийти к отдельному решению. Мы с вами всё время на связи, но готовы провести внеочередную встречу в любое время, если это потребуется», – подытожил Михаил Ведерников.