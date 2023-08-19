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Общество

День рождения села Качаново отметили в Палкинском районе

День села Качаново отметили в Палкинском районе сегодня, 19 августа. Об этом сообщили в газете «Льновод».

Фото здесь и далее: газета «Льновод»

Для гостей праздника подготовили много событий и мероприятий. В рамках празднования Дня села прошёл 6-й районный фестиваль народного творчества «Играй, гармонь, звени, частушка!», организатором которого выступило МБУК «Палкинское районное досуговое объединение».

На празднике чествовали фельдшера Родовского ФАПа Ольгу Станкевич, учителя Качановской средней школы, депутата районного Собрания Наталью Наха и многих других.  

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