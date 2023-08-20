Части россиян поднимут пенсии с 1 сентября

09:18, 20 августа 2023, ПАИ

Нескольким категориям россиян с сентября повысят пенсию. О том, кому положена индексация, в беседе с «Праймом» рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

По её словам, увеличения выплат стоит ожидать тем, кто завершил трудовую деятельность в августе, кому в это же время присвоили повышенную группу инвалидности и кому исполнилось 80 лет в первый месяц осени.

Финогенова подчеркнула, что для третьей группы пенсия удвоится в размере – с 7 567 до 15 134 рублей. Однако получить её пенсионеры смогут не раньше октября, а если день рождения был в конце месяца – не раньше ноября.

Первой из категорий – вышедшим на пенсию в августе – стоит ожидать денег даже спустя несколько месяцев.

