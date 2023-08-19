Спасатели ищут трёх людей после переворота лодки в Туве

09:47, 20 августа 2023, ПАИ

В Туве после переворота лодки на Енисее ищут трёх человек, сообщает РИА новости со ссылкой на региональный главк МЧС.

«От оперативного дежурного системы «112» поступила информация о том, что на реке Большой Енисей по пути следования в село Сыстыг-Хем Тоджинского района перевернулась лодка (казанка), в которой находилось четыре человека. Один выплыл самостоятельно, местонахождение трёх людей неизвестно», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на место происшествия выдвинулись два катера госинспекции по маломерным судам.

