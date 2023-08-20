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Общество

Эксперт рассказала, когда можно купить смартфон по самой выгодной цене  

Покупка телефона в определённое время года поможет сэкономить – на рынке есть несколько периодов для выгодных покупок, которые связаны с обновлением линеек бренда, рассказала РИА Новости руководитель отдела по мобильному оборудованию «Мегафона» Екатерина Иксанова.

«На рынке смартфонов условно есть несколько периодов для выгодных покупок. Это связано с тем, что цены на модели предыдущего поколения снижаются в преддверии обновления линейки бренда. Соответственно, чтобы купить смартфон по выгодной цене, нужно отслеживать дату выхода флагманской модели», – сказала Иксанова.

Так, линейка Apple обновляется в сентябре – октябре. Samsung обновляет свои серии в разное время: модельный ряд серии Galaxy A обновляется в январе – феврале, Galaxy S – в марте, Galaxy Z Flip и Fold – в августе.

Что касается китайских брендов, то, например, Huawei в этом году презентовал свою флагманскую серию в мае, Xiaomi представил новую линейку Redmi Note в конце апреле – начале мая, а Honor представит новинки в октябре. Эксперт отметила, что с выходом новой модели цены на китайские бренды смартфонов снижаются значительнее, чем на iPhone или Samsung.

Иксанова назвала ещё один способ сэкономить на покупке смартфонов – покупать технику в период распродаж в ноябре. Некоторые маркетплейсы предлагают скидки на товары весь ноябрь. Но самую большую выгоду от покупок обещают именно в последнюю пятницу ноября.

«Не стоит забывать, что цены на смартфоны напрямую зависят от множества внешних факторов, в том числе от курса доллара. Поэтому перед покупкой смартфона нужно учитывать и это обстоятельство», – добавила она.

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