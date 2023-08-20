Великолукские медики заняли первое место на конкурсе профмастерства в Туле

12:48, 20 августа 2023, ПАИ

Команда Псковской станции скорой медицинской помощи из Великих Лук стала лучшей профессиональной командой России. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Межрегиональный конкурс профессионального мастерства служб медицины катастроф и скорой медицинской помощи прошёл в Туле. В конкурсе приняло участие 36 команд из 18 регионов России, в том числе три команды – из Псковской области.

На соревнованиях участники демонстрировали навыки оказания экстренной медицинской помощи, психологической и первой помощи больным и пострадавшим в результате ЧП и ДТП.

«В результате медики из Великих Лук взяли I место в номинации «Лучшая фельдшерская бригада медицинской помощи и медицины катастроф», а водитель команды взял II место в номинации «Лучший водитель», — рассказал Михаил Ведерников.