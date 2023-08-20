Житель Порхова перевёл мошенникам более миллиона рублей
Житель Порхова лишился более миллиона рублей из-за телефонных мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Известно, что мужчине позвонил злоумышленник, который представился сотрудником правоохранительных органов. Под предлогом несанкционированного оформления кредита добычей злоумышленника стало 1 миллион 300 тысяч рублей.
Помимо этого, мошенники звонили псковской пенсионерке 1950 года рождения. Собеседник пояснил псковичке, что является сотрудником банка и готов помочь женщине предотвратить несанкционированное оформление кредита. Потерпевшая поверила лжебанкиру и перевела ему почти 80 тысяч рублей.
23-летней псковичке поступил аналогичный звонок. Общение стоило доверчивой девушке 105 тысяч рублей – именно столько она отправила на банковский счёт незнакомого лица.
Следственным отделом УМВД России по городу Пскову возбуждены уголовные дела по всем фактам дистанционных хищений.
Житель Порхова перевёл мошенникам более миллиона рублей