Житель Порхова перевёл мошенникам более миллиона рублей

13:16, 20 августа 2023, ПАИ

Житель Порхова лишился более миллиона рублей из-за телефонных мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Известно, что мужчине позвонил злоумышленник, который представился сотрудником правоохранительных органов. Под предлогом несанкционированного оформления кредита добычей злоумышленника стало 1 миллион 300 тысяч рублей.

Помимо этого, мошенники звонили псковской пенсионерке 1950 года рождения. Собеседник пояснил псковичке, что является сотрудником банка и готов помочь женщине предотвратить несанкционированное оформление кредита. Потерпевшая поверила лжебанкиру и перевела ему почти 80 тысяч рублей.

23-летней псковичке поступил аналогичный звонок. Общение стоило доверчивой девушке 105 тысяч рублей – именно столько она отправила на банковский счёт незнакомого лица.

Следственным отделом УМВД России по городу Пскову возбуждены уголовные дела по всем фактам дистанционных хищений.