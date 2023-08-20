Участницу шоу «Пацанки» нашли мёртвой возле жилого дома

15:22, 20 августа 2023, ПАИ

Участницу шоу «Пацанки» Юлию Михайлову нашли мёртвой возле жилого дома в Рязани, сообщает YA62.ru.

«Пострадавшая скончалась до приезда скорой медицинской помощи», – говорится в публикации.

Трагедия произошла накануне вечером.

Известно, что 25-летняя девушка выпала из окна дома на улице Чкалова. В региональном главке Следственного комитета отметили, что проводят проверку.