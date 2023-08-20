Участницу шоу «Пацанки» нашли мёртвой возле жилого дома
Участницу шоу «Пацанки» Юлию Михайлову нашли мёртвой возле жилого дома в Рязани, сообщает YA62.ru.
«Пострадавшая скончалась до приезда скорой медицинской помощи», – говорится в публикации.
Трагедия произошла накануне вечером.
Известно, что 25-летняя девушка выпала из окна дома на улице Чкалова. В региональном главке Следственного комитета отметили, что проводят проверку.
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