Школа граффити открылась на фестивале «Плеск»
Школа граффити открылась на фестивале уличной культуры «Плеск» в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.
Каждый мог попробовать нарисовать своё граффити и узнать тонкости работы с баллончиком.
Ранее сообщалось, что в рамках фестиваля «Плеск» стартовали соревнования на трюковых самокатах.
Напомним, что на фестивале присутствуют судьи федерального уровня, а также состоится открытие школы граффити, которая будет работать и после фестиваля.
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