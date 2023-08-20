Школа граффити открылась на фестивале «Плеск»

16:08, 20 августа 2023, ПАИ

Школа граффити открылась на фестивале уличной культуры «Плеск» в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Каждый мог попробовать нарисовать своё граффити и узнать тонкости работы с баллончиком.

Ранее сообщалось, что в рамках фестиваля «Плеск» стартовали соревнования на трюковых самокатах.

Напомним, что на фестивале присутствуют судьи федерального уровня, а также состоится открытие школы граффити, которая будет работать и после фестиваля.

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